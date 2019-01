- racconta la ragazza - e subito accarezzava Thor. E

ra un uomo che per noi contava, eccome se contava. Da metà dicembre, ci sono i fiori al suo posto e tutti sentiamo la sua mancanza. Senza il suo sorriso, la sua disponibilità, i suoi racconti, la sua gentilezza, quel posto non è più lo stesso". Lui non c'è più, qualcuno l'ha massacrato a colpi di spranga per rubargli i pochi soldi che aveva guadagnato facendo ritratti per strada. E in arresto per il suo omicidio, c'è un sedicenne romeno.

Thor continua a cercarlo, spera ancora di ricevere quelle coccole e di giocare insieme ad Helios. Si ferma, annusa quel luogo, crede di poterlo incontrare da un momento all'altro.

- prosegue Paola -. La prima volta che ho portato Thor a fare una passeggiata, aveva un mese e mezzo e Aldo si è subito avvicinato per accarezzarlo. L'ha visto crescere. Helios non era per nulla intimorito da lui, si avvicinavano, si scrutavano, erano amici. So che adesso quel gatto stupendo è in buone mani, il ricordo di Aldo vive nei suoi occhi, ne sono certa".

"Thor, non c'è più il nostro amico, non è qui". Lui mi guarda ogni volta sbalordito e con le lacrime. "Sì Thor, hanno ammazzato Aldo, è stato un ragazzino di 16 anni, poco importa di quale etnia fosse. Quanta cattiveria c'è fra gli umani mio caro Thor, si uccide per gioco, per soldi, per invidia o per gelosia mentre tu, mio fedele amico, ogni volta che passiamo lo cerchi e aspetti nonostante lo vedessi solamente dieci minuti al giorno. È così vero Thor, voi cani siete migliori di noi umani".

Il dolore è ancora vivo nelle parole di chi conosceva il clochard ucciso sotto i portici di piazzale Ungheria un mese fa. Per lui hanno pianto i residenti e i commercianti della zona, i volontari che lo assistevano e tutti coloro che, almeno una volta, lo avevano notato insieme al suo inseparabile gatto. Aldo conquistava tutti, compreso Thor, un Rottweiler che a passeggio con la sua padrona, aveva sempre ben chiaro il luogo in cui avrebbe ricevuto amore e carezze.E il cane aveva anche trovato un nuovo amico: Helios, da cui il clochard non si separava mai. D'altronde, avevano girato il mondo insieme. "Alla nostra vista, Aldo ci salutava con gentilezza"Quello con Aldo era ormai diventato un appuntamento fisso. Paola ha pubblicato una foto che ritrae il suo Thor triste, seduto vicino al punto in cui l'uomo franco-magrebino aveva creato il suo giaciglio. E' lì che ha immaginato un dialogo col suo cane, al quale spiega perché il suo adorato Aldo è andato via.a trovarlo senza vita sotto il suo cumulo di coperte è stata la dipendente di un bar, una ragazza che ogni mattina gli offriva il caffè. Ha tentato di svegliarlo, quando si è resa conto che non c'era già più nulla da fare ha lanciato l'allarme.che da diversi mesi dormiva ormai sotto l'occhio di una telecamera. Sono state proprio le immagini a svelare l'identità di chi è entrato in azione. Con il contributo di un altro senzatetto, sentito dai carabinieri il giorno dopo l'omicidio, è stato possibile risalire al minorenne, poi rinchiuso al Malaspina. "Non volevo ucciderlo", ha dichiarato. Ma quel colpo alla testa non ha lasciato scampo ad Aldo e la sua vita è finita nella città che amava.