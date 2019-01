PALERMO - Sassi contro tre tram della linea 1, lungo il tratto che collega la Stazione centrale con il centro commerciale Forum. I primi due episodi ieri intorno alle 19, nella zona dello Sperone. Una pioggia di sassi ha raggiunto e sfondato due vetri panoramici posizionati nella carrozza di testa. Oggi, nel tardo pomeriggio, ad essere colpito, sempre nella stessa zona, è stato un altro tram della linea 1. Fortunatamente, non si registrano feriti ma soltanto tanta paura per i passeggeri e per il personale alla guida. Le tre vetture rimarranno ferme per circa otto giorni, il tempo di ordinare i pezzi di ricambio e sostituirli i vetri andati in frantumi. Cioè comporterà disagi alla linea 1. Infatti, dei sei tram previsti per il servizio infrasettimanale, in linea ne andranno soltanto quattro. Per l’azienda palermitana di trasporto pubblico tutto ciò si traduce in un notevole aggravio dei costi. Sui tre episodi indagano le forze dell’ordine.