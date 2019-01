e discipline paraolimpiche, senza dimenticare la scherma di cui Palermo sarà capitale italiana nel 2019. E’ variegato l’elenco delle manifestazioni sportive che si terranno quest’anno nel capoluogo siciliano: una sfilza di appuntamenti approvata dalla giunta Orlando e per i quali si tenterà di trovare i soldi in bilancio, o quanto meno di garantire i servizi e un sostegno non economico., ossia un contributo economico a copertura di alcune spese rivolto alle società sportive che svolgono campionati e per il quale sono arrivate 21 istanze; un altro per la realizzazione di manifestazioni sportive nel 2019, cioè quelle fuori dai campionati, raccogliendo 39 proposte che sono poi passate all’esame della commissione consiliare guidata da Francesco Bertolino (Pd) e per le quali il Comune potrebbe garantire servizi come fornitura di transenne o utilizzo di impianti e spogliatoi.non ci sono: il contributo economico, se previsto, andrebbe alle società sportive di prima fascia che sono affiliate al Coni e iscritte a campionati nazionali, coprendo spese come tasse federai, trasferte, utilizzo dei campi, pubblicità, assistenza sanitaria, assicurazioni materiale sportivo e rimborsi spesa per gli allenatori fino a 10 mila euro. Potranno aspirare a un contributo le 21 società che hanno presentato istanza: Green Basket, Volo international (pallavolo), Telimar (pallanuoto), Verga (basket), Asd Ponte Ammiraglio (bocce), Red Cobra (hockey su carrozzina elettrica), Nadir (nuoto), Waterpolo (pallanuoto), Cardinals (football), Stella basket, Afc Palermo (flag football), Circolo del Mediterraneo (bocce), Ludos, Aquademia (nuoto sincronizzato), Trinacria canottieri, I ragazzi di Panormus (basket carrozzina), Rari Nantes Palermo 89 (nuoto sincronizzato), Circolo nautico (canoa) e Mabbonath (calcio a 5).concedere un sostegno ma solo in servizi che vanno dalle transenne all’uso gratuito o scontato degli impianti. Si va dall’Europa Cup world league al Giocagin, dai campionati a squadre di Badminton alla Strapapà, passando per Vivicittà, il terzo trofeo Città metropolitana di Palermo, quello Ferrante e Mediterraneo antirazzista. E ancora il 34esimo World festival on the beach, minibasket, Run 5.30, Gymgames, Summerbasket, Giro di Sicilia, la prima cronoscalata ciclistica, la notte bianca dello sport, il palio di Santa Rosalia, il Mondello cup triathlon sprint, la XXV maratona città di Palermo, Limoncino flash, la 57esima settimana velica del Mediterraneo, il triathlon olimpico e la quindicesima regata velica Palermo-Montepellegrino., ricreativa, educativa che l'amministrazione comunale intende sostenere per quanto possibile – dice il sindaco Leoluca Orlando - senza dimenticare che le attività sportive di eccellenza negli ultimi anni, in alcuni sport considerati minori, hanno dato a Palermo grandi soddisfazioni e grande visibilità internazionale. Un risultato che si ripeterà nel 2019 con la scherma di cui Palermo sarà capitale e che porterà nella nostra città campioni e manifestazioni di livello nazionale e internazionale”.