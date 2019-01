PALERMO - Sono dodici le manifestazioni d'interesse giunte al Biondo di Palermo, stabile di prosa, per l'incarico di direttore del teatro, guidato da cinque anni da Roberto Alajmo, il cui mandato è scaduto la scorsa settimana. Lo rende noto il presidente dell'associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Giovanni Puglisi. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 14 dicembre scorso, è scaduto alle 13 del 18 gennaio. "Il Consiglio d'amministrazione - si legge in una nota del teatro - sarà convocato prossimamente per l'avvio della procedura di nomina". E' la prima volta che il teatro ricorre a un bando pubblico per la nomina del direttore. (ANSA).