Un anno di legislatura è finito e per i deputati è tempo di auto nuove. Se non per tutti, sicuramente per molti, il 2018 è stato l'anno in cui hanno comprato un mezzo più adatto allo status, magari più nuovo. Così, mentre a livello immobiliare risultano poche variazioni, nella maggior parte dei casi perché qualche deputato ha nel frattempo ereditato una casa o un terreno, nella "concessionaria" di Sala d'Ercole c’è qualche modello diverso da ammirare. Le Mercedes sono le preferite degli onorevoli e il Movimento 5 stelle il partito in cui si registrano più acquisti.Ma ecco chi ha acquistato un'auto nuova e quale ha scelto.Ha comprato una Mercedes, mollando la sua Fiat Bravo, il pentastellato, mentre il collega di partitoha venduto la sua Hyundai Xi35 per acquistare una Peugeot 5008.(Diventerà Bellissima) si è preso una Audi A4. Ha acquistato una Nissan Micra(M5s) (reddito dichiarato 3.897 euro) mentre(reddito dichiarato 3.175 euro) ha preferito una Peugeot 3008.(Diventerà Bellissima), presidente della commissione AmbienteE per finire, non solo auto., di cui è famosa la passione per il mare, ha acquistato un'imbarcazione da diporto mentre ha venduto un terreno a Pantelleria.