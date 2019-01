Quello che 'i migranti portano le malattie' è un falso mito, mentre è forte il rischio che la loro salute peggiori una volta arrivati nei paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono. Altro falso mito è che siano sempre più numerosi: nei 54 paesi nell'area dell'Oms-Europa sono appena il 10% della popolazione. Lo evidenzia il primo rapporto Oms sulla salute dei migranti e dei rifugiati. Il Viminale: i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno sono, ad oggi, 155. L'anno scorso erano stati 2.730. Ieri 393 soccorsi in Libia. L'Unhcr: illegale mandarli indietro. Fico, accoglienza fondamentale, fare di più. (ansa)