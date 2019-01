La piantagione era completa di lampade, impianti di ventilazione e prodotti fertilizzanti.

Ma non finisce qui, perché come quasi sempre succede, il locale in cui si trovava veniva alimentato dalla corrente elettrica grazie ad un allaccio abusivo, realizzato artigianalmente.

Il proprietario è stato rintracciato nella zona. Si tratta di Angelo Ragusa, quarantenne palermitano per il quale sono scattate le manette con l'accusa

di coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti e furto aggravato. Oggi è stato convalidato l'arresto, per il quarantenne è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa.

. I militari della stazione Falde l'hanno scoperta nella zona di via Montalbo, in via Antonello da Messina per la precisione, dove è stata eseguita una scrupolosa perquisizione in un'abitazione al piano terra.Inoltre, i carabinieri hanno sequestrato un sacchetto che ne conteneva altri trecento grammi e che era già pronta alla vendita, oltre a venti rami in fase di essiccazione.