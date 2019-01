Il ministro Salvini si affretterà a precisare: “Niente paura, presto cattureremo pure la sua complice, Eva Kant”. Poi aggiungerà in uno slancio lirico: “Finalmente questo latitante feroce come un lupo marcirà in gabbia”. Accanto a lui, il ministro Bonafede, vestito da Cappuccetto Rosso, annuirà compunto. L'ispettore Ginko verrà promosso, all'istante, questore.

Il video celebrativo dell'evento sarà allungato di un paio di settimane con gli estratti e la medesima colonna sonora della corazzata Kotimomkin di fantozziana memoria. Al ragionier Filini sarà apposta una coppola per creare l'atmosfera giusta, mentre un'opportuna pala di ficodindia decorerà la carrozzella col bambino.

Tutti quelli che negli ultimi anni hanno pronunciato la fatidica frase: “Prenderemo Messina Denaro” saranno successivamente premiati dal vicepremier Di Maio con la consegna di un suo libro che uscirà a breve, un appassionante saggio storico sul Venezuela di Pinochet. Per la cerimonia si prevede la prenotazione dell'intera Basilicata.

Nella concitazione del momento, lo zio di Johnny Stecchino, quello del 'ciaffico', sarà condannato all'ergastolo, grazie a un tribunale formato dai primi cento utenti che riusciranno a mettere una faccina considerata abbastanza intelligente in calce al video della celebrazione: nel caso in cui non fossero rintracciati profili adatti tra i primi diecimila click, si procederà col sorteggio.

Il mondo social bandirà un'edizione speciale del #tenyearsetcetc dedicata al boss. Ma si presenterà un problema: che foto mettiamo per i dieci anni prima, visto che il protagonista era, purtroppo, latitante? Tutti si fermeranno a pensarci, mumble, mumble, grattandosi la capoccia. Nel frattempo che tutti sono, appunto, assorti e ci pensano, Matteo Messina Denaro approfitterà della distrazione. E taglierà la corda.

quando finalmente arresteranno (loro, gli unti dal popolo) Matteo Messina Denaro? In confronto, l'esibizione per la cattura di Cesare Battisti sembrerà uno spettacolino da sacrestia, un karaoke nella pizzeria sotto casa, un quieto e annoiato pomeriggio alla bocciofila della circoscrizione.ogni criminale che sconta, finalmente, la sua pena rappresenta una vittoria dello Stato di diritto, specialmente se ha rilevanza nella scala delle atrocità. Però, ecco, se per Battisti è stata inscenata quella sfolgorante e gioiosa macchina da propaganda, che succederà quando da un aereo militare scenderà (finalmente, finalmente) l'occhialuto boss di Castelvetrano, soprannominato Diabolik? Ve lo immaginate che show, a filo di ironia e paradosso?