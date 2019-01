PALERMO - A Palermo, la Lega lancia una raccolta firme per chiedere le dimissioni del sindaco Leoluca Orlando. L'iniziativa è stata presentata al teatro Al Massimo da Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale e responsabile siciliano degli enti locali del partito, affiancato dal vice Elio Ficarra, davanti ad una platea di esponenti della Lega e cittadini "esasperati dal malgoverno di un'amministrazione comunale - dice Gelarda - guidata da un primo cittadino che pensa a tutto, migranti in testa, tranne che agli interessi dei palermitani".''Degrado, disservizi, abbandono, sporcizia. Sono i punti cardine della nostra petizione popolare del buon senso per Palermo - aggiunge - che darà la possibilità a tutti i cittadini, a prescindere dall'appartenenza politica, di manifestare in modo concreto il proprio dissenso verso un sindaco assente, a capo di un'amministrazione inadeguata rispetto ai reali bisogni della città". I palermitani potranno firmare la richiesta di dimissioni del sindaco in gazebo allestiti in varie zone della città. "L'era del sindaco Orlando è finita - dice Gelarda - Lo diranno anche le migliaia di palermitani desiderosi di liberarsi finalmente da un non-sindaco che ha fatto quasi esclusivamente danni alla città''. (ANSA).