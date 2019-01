RAGUSA - Un commerciante di Avola, Corrado Roccaro di 58 anni è morto, dopo un intervento eseguito nella divisione di Cardiologia del nuovo Ospedale di Ragusa. I familiari dell'uomo hanno presentato una denuncia alla procura della repubblica a Ragusa e inviato un esposto all'Assessorato regionale alla Sanità. Oggi sono arrivati gli ispettori regionali per ricostruire il caso e presentare una relazione all'assessore Ruggero Razza.Il pm ha deciso di fare eseguire l'autopsia e pertanto la salma non è stata restituita ai familiari. L'uomo è morto venerdì scorso, dopo 11 giorni di ricovero. Era stato sottoposto ad intervento di ablazione, un trattamento terapeutico per le aritmie cardiache. Ad un certo punto sarebbe insorta una emorragia interna, con conseguente trasferimento urgente in rianimazione, dove poi si è verificato il decesso.(ANSA)