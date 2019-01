PALERMO - Una moto Aprilia, risultata rubata, è andata in fiamme davanti alla sede del "Centro studi e ricerche", scuola di formazione, in via Gino Marinuzzi, a Palermo. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due volanti di polizia. Le fiamme sono arrivate all'altezza del primo piano, annerendo il prospetto dell'edificio. Alcuni testimoni hanno raccontato ai poliziotti di avere visto due persone a volto coperto abbandonare la zona e subito dopo hanno notata una fiammata che ha avvolto il ciclomotore.(ANSA).