. Sarà un semestrale di analisi economica congiunturale, di approfondimento delle tematiche strutturali che incidono sullo sviluppo dell’Isola e delle sue province. Ma anche spazio dedicato all’outlook e alle tendenze sociali e dell’economia.è stata siglata stamani, all’indomani del via libera al progetto di «studio sistematico dell’economia e della società siciliane», deciso sabato dall’esecutivo regionale del sindacato guidato da Mimmo Milazzo. È stata messa a punto nel corso di un incontro svoltosi nella sede regionale della Cisl, tra Milazzo, il segretario regionale Sebastiano Cappuccio, Umberto Ginestra responsabile Comunicazione e informazione Cisl Sicilia, con il professor Pietro Busetta presidente dell’Isesst (Istituto esperti per lo studio del territorio) e Alessandro la Monica, presidente del Diste Consulting, istituto con un’esperienza trentennale di analisi e reporting dell’economia siciliana e del Sud. «Intendiamo mettere a disposizione del mondo Cisl per un verso, delle istituzioni per un altro, l’elaborazione organizzata di analisi, dati, previsioni, proposte per lo sviluppo della Sicilia. Uno strumento utile per scelte ponderate», le parole di Milazzo. «Ovviamente, i temi che metteremo al centro dell’analisi – informa Busetta – saranno quelli del mercato del lavoro e dell’andamento delle diverse branche dell’economia regionale, con particolare attenzione all’agroalimentare, al manifatturiero, alle costruzioni e al turismo. Ma studieremo anche i nuovi aspetti dell’economia digitale e della blue economy».Zoom Sicilia avrà un comitato scientifico di accademici e professori universitari. Responsabile scientifico sarà Busetta. Responsabile operativo, La Monica. Prima uscita, per la fine di febbraio.