PALERMO - "Stop a nuove norme sul personale regionale non concordate coi sindacati, prima vanno valorizzati i dipendenti in organico". Lo afferma il Sadirs che lancia un appello alle forze politiche "affinché boicottino tutte le norme riguardanti l'amministrazione del personale non concertate precedentemente con le organizzazioni sindacali, e in palese contrasto con i principi di un legittimo riconoscimento dei diritti dei dipendenti".Nel mirino tutte quelle proposte su stage, assunzioni, stabilizzazioni venute alla ribalta nell'ultimo periodo. "Le ultime norme varate dalla giunta di governo di chiaro sapore elettorale - scrive il Sadirs - svelano il reale obiettivo del governo che entra a gamba tesa sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale e sul personale, disinteressandosi alla reale valorizzazione della professionalità interne".(ANSA)