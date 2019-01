Avevano preso di mira una bicicletta elettrica e mentre in due facevano da palo, l'altro complice armeggiava sotto il sellino per liberarla dalla catena che la custodiva e forzare il bloccasterzo per portarla via.

Ma le loro mosse non sono sfuggite agli agenti che sono subito intervenuti ed hanno bloccato tre ragazzi minorenni.

Condotti al Comando di via Dogali per l'identificazione, due sono risultati fratelli ed uno con precedenti penali.

Informati i familiari, tutti e tre sono stati denunciati al tribunale dei minori per tentato furto aggravato in concorso.