Un uomo di 57 anni ha infatti accusato un malore e poco dopo è deceduto. A stroncarlo sarebbe stato un infarto in piscina: era un nuotatore della società di "Mimmo Ferrito" e in molti, al circolo di Pallavicino lo conoscevano. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ai quali non è rimasto che accertare il decesso. L'uomo, infatti, era già in arresto cardiocircolatorio. È intervenuta anche la polizia, la salma sarà riconsegnata ai familiari.