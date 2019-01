Stavolta ad avere la peggio è stato un controllore della linea 109, colpito con due pugni da un uomo che è stato denunciato dalla polizia.due i controllori che stavano accertando che i biglietti fossero stati timbrati, uno di loro ha individuato un passeggero sprovvisto di ticket e si sono subito registrati i primi momenti di tensione.. Gli agenti l'hanno immediatamente bloccato ed identificato, le condizioni del controllore, per fortuna, non sono preoccupanti, ha infatti deciso di non farsi refertare.A fine dicembre è stato l'autista di un autobus ad essere massacrato da un gruppo di giovani. Pochi giorni fa, a finire nel mirino sono stati tre tram della linea 1, danneggiati da sassaiole. In questo caso non si sono registrati feriti.