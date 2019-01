Sempre domani nelle scuole cittadine sarà osservato un minuto di silenzio. Gli insegnanti terranno una lezione straordinaria in classe, sull'importanza delle buone condotte di guida in strada, in scooter e in auto.

Oggi sul banco di Aurora Pucci-Serrentino, la 17enne morta insieme al fidanzato e alla zia nello scontro frontale di sabato notte, nella classe che frequentava dell'Istituto Alberghiero i compagni hanno depositato un mazzo di rosse con la scritta "Rimarrai impressa nei nostri cuori".

(ANSA)

SIRACUSA - Si celebreranno domani nella Chiesa Madre di Rosolini (Sr) alle ore 15 le esequie funebri delle tre vittime dell'incidente stradale di sabato notte sulla strada statale Ispica-Rosolini.Il sindaco di Rosolini ha proclamato il lutto cittadino e pertanto tutti i negozi saranno chiusi.