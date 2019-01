PALERMO - "Le due collaborazioni con la giustizia, che si sono realizzate peraltro in tempi record a solo un mese dall'arresto dei boss che hanno poi scelto di tagliare i ponti con la mafia, testimoniano il fallimento di un progetto. Bisconti e Colletti collaborano perché il progetto di ricostituzione della Commissione è fallito e loro devono constatare l'assenza di una prospettiva nel futuro". Lo ha detto, in conferenza stampa, il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi commentando l'apporto dato da due nuovi pentiti all'indagine che oggi ha portato. "Le indagini hanno dimostrato che qualunque tentativo di riorganizzazione tentato nel tempo è fallito - ha spiegato - Il futuro non è lì, devono capirlo gli uomini di cosa nostra". I due nuovi pentiti hanno dato un contributo fondamentale all'indagine. "Si tratta di una collaborazione con caratteristiche promettenti - ha spiegato -. Entrambi conoscono molto di Cosa nostra ma anche dell'esterno". Lo Voi ha sottolineato la collaborazione di polizia e carabinieri che sinergicamente hanno condotto l'inchiesta. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il comandante provinciale dell'Arma Antonio Di Stasio e il capo della Mobile di Palermo Rodolfo Ruperti."La figura di Leandro Greco, al contrario di quella di Lo Piccolo, è una novità assoluta per gli inquirenti. Il nipote di Greco è diventato capo di uno dei tre mandamenti più ricchi e organizzati di Palermo, a soli 23 anni. Un unicum. Uno dei due pentiti che hanno collaborato all'inchiesta lo ha descritto come uno che ha la mentalità di un vecchio nel corpo di un giovane. Cioè nonostante la giovane età è molto 'attrezzato' quanto a cultura mafiosa". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Palermo Salvo De Luca commentando il blitz.