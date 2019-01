“Oggi si sancisce una separazione tra consiglieri comunali dello stesso gruppo che non la pensano nella stessa maniera e che intendono l’azione politica anche nella nostra città in modo differente – ha detto Forello – E’ evidente che nel gruppo ci sono dei contrasti che hanno a che fare con la visione del Movimento a Palermo e in Italia. La posizione rappresentata da me e dalla Argiroffi verrà ribadita in quest’Aula, seguendo un percorso in coerenza con quello che è sempre stato il Movimento 5 stelle: avremo una posizione di indipendenza nel gruppo e poi valuteremo eventuali decisioni. Una situazione che, per correttezza verso i cittadini, è opportuno rappresentare. Auguri di buon lavoro alla collega”.

al consiglio comunale di Palermo. Una soluzione di compromesso tra l’uscente Ugo Forello, che da sempre fa asse con Giulia Argiroffi e che nel tempo ha assunto posizioni critiche nei confronti dell’alleanza con la Lega, e Antonino Randazzo, vicino invece ai vertici regionali del Movimento e che si muove in linea con la Amella e Viviana Lo Monaco.e Randazzo per il ruolo di capogruppo: una rottura consumatasi a suon di comunicati stampa e post su Facebook e che in qualche modo aveva cristallizzato la situazione, con la Amella designata dai colleghi ma non insediatasi nel ruolo.incarico di capogruppo. “Il Movimento 5 stelle registra un passaggio di consegne – ha detto la consigliera - Le battaglie che ci attendono sono parecchie”.avrei dovuto darne io l’annuncio, ma la collega mi ha anticipato”, ha detto in Aula) e che vede l’ormai ex capogruppo e la Argiroffi restare nel M5s ma da indipendenti.