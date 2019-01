Hanno preso di mira il distributore di carburante "Esso" che si trova in via Marchese di Villabianca, ma il colpo è andato in fumo.: la vittima ha subito lanciato l'allarme, mettendo i malviventi in fuga. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le ricerche dei due giovani. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, dalle quali potrebbero emergere dettagli importanti per le immagini.. Anche in questo caso ad entrare in azione sono stati due giovani con il volto coperto, ma stavolta erano armati di un coltello. Hanno minacciato uno dei cassieri e si sono fatti consegnare l'incasso. Poi la fuga con il bottino: nel giro di pochi minuti hanno fatto perdere le proprie tracce. Indaga la polizia.