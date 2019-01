Nello scontro frontale tra uno scooter e un'auto ha perso la vita Federico Serio, un sedicenne della cittadina alle porte di Palermo.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi di salvare il ragazzo. Hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare.Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dello schianto, sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per gestire la viabilità. In base ai primi accertamenti, a provocare il tragico schianto sarebbe stato un sorpasso azzardato, ma le indagini per ricostruire quanto accaduto sono soltanto alle prime battute.