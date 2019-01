giudicato colpevole in primo grado e ora assolto.Secondo il racconto della presunta vitta, l'imputato, 62 anni, le avrebbe reso la vita impossibile. Al culmine dell'ennesima lite l'avrebbe presa a calci. Il tutto per costringere la donna, parte civile al processo, a stipulare un contratto preliminare di compravendita della nuda proprietà dell’immobile di proprietà della suocera dove viveva con la moglie.Il contratto è stato dichiarato, infatti, valido dal giudice civile e ora è arrivata l'assoluzione. Nessuno dei testimoni, come ha sostenuto i legale della difesa, l'avvocato Toni Palazzotto, ha ricostruito il clima di minacce e violenza a cui, secondo la presunta vittima, avrebbero assistito.