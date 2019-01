Avvenimenti previsti per oggi, martedì 22 gennaio, in Sicilia.1) MESSINA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Prima udienza del processo all'ex senatore di Ala Denis Verdini, rinviato a giudizio per finanziamento illecito ai partiti nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto "sistema Siracusa". Imputato, per corruzione in atti giudiziari, anche l'ex magistrato del consiglio di giustizia amministrativa Giuseppe Mineo.2) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:00 Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, prende parte insieme al governatore, Nello Musumeci, ad un incontro dal titolo "Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture". Alle 15.30, a Palermo, a Palazzo Orleans, partecipa ad una riunione straordinaria della Giunta regionale. Alle 16 ci sarò incontro con la stampa e una seduta solenne dell'Ars.3) CALTANISSETTA - Palazzo del Carmine, Sala Gialla, ore 11:00 Presentazione dei nuovi corsi di Scienze e tecnologie agrarie e Ingegneria biomedica dell'Università di Palermo, istituiti, presso il Consorzio universitario di Caltanissetta, dal prossimo anno accademico.4) PALERMO - Hotel Piazza Borsa, via Cartari 18, ore 11:00 Presentazione dell'Osservatorio dei Consumi Findomestic, sulla Sicilia realizzato in collaborazione con Prometeia. Interviene Claudio Bardazzi, responsabile dell'osservatorio Findomestic.5) PALERMO - Villa Trabia, ore 14:30 Presentazione - da parte di Legambiente, AnciSicilia, Cgil, Cisl, Uil, Arci, Zero Waste e Wwf - di un appello per creare nuovi impianti di riciclo con l'obiettivo di archiviare la stagione delle discariche e far crescere la raccolta differenziata promuovendo l'economia circolare in Sicilia.