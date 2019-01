(ANSA).

CATANIA - "La Sicilia ha enormi potenzialità, e non può essere tagliata fuori dall'Europa. Sono qui per presentare un piano da 200 miliardi per infrastrutture e accesso al credito al Sud con i fondi Ue". Lo afferma in un tweet il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che sta partecipando a Catania ad un incontro dal titolo "Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture", insieme al governatore Nello Musumeci."La Sicilia ed il Sud meritano di più di un governo che gli sta togliendo il cofinanziamento ai fondi strutturali", ancora Tajani che poi ha aggiunto: "E' inaccettabile che la Sicilia abbia 12 volte meno voli per l'Europa delle Baleari. Serve un rilancio di Comiso e di tutto il sistema aeroportuale siciliano".