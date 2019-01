PALERMO - Tornano in funzione più di trenta punti luce in via Leonardo da Vinci, in un tratto di strada ad elevata percorrenza, che erano stati disattivati per la necessità di un intervento straordinario. Gli operatori di Amg Energia hanno completato il ripristino del tratto di impianto di illuminazione compreso fra le vie Casalini e De Mauro, con un intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato e finanziato dall’assessorato alla Rigenerazione urbana del Comune di Palermo. Contestualmente le squadre hanno riparato un guasto di carattere ordinario. I punti luce erano stati disattivati per la presenza di un tratto di cavo in cui ormai erano venute meno le necessarie condizioni di isolamento: per motivi di sicurezza questa porzione di impianto era stata isolata e disattivata, con il conseguente spegnimento di 34 punti luce. I lavori straordinari completati hanno riguardato la sostituzione di circa 100 metri di cavo di media tensione, la realizzazione dei necessari collegamenti e la riattivazione della porzione di impianto. Le squadre hanno provveduto anche a riparare un guasto ordinario che avrebbe compromesso il funzionamento di una decina di punti luce e stanno procedendo con un intervento specifico per la riaccensione di singoli punti luce nei quali vanno sostituiti componenti elettrici e armature.Un altro intervento ad ampio raggio è stato completato dagli operatori di Amg Energia a Baida. Quattro i cantieri: in via Francesco Baracca e strade limitrofe (via al Convento di Baida, Torre delle Palme, Scalilla, Conca d’Oro) per la riparazione di tre guasti che hanno provocato lo spegnimento di buona parte degli impianti delle strade, e in via Luparello dove è stato riparato un altro guasto con la riattivazione di 10 punti luce. Nelle strade interessate dalle riparazioni gli operatori del servizio diurno e serale di Amg Energia procederanno con la riaccensione di singoli punti luce spenti che necessitano di interventi ad hoc.“Siamo impegnati su più fronti dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria autorizzata dal Comune – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera –. Da via Leonardo da Vinci a Baida, svolgiamo appieno, ogni giorno, quelle che sono le attività e i nostri compiti relativi all’illuminazione in città”.