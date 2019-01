La Cgil ad un passo dall'accordo per il nuovo vertice, con Maurizio Landini segretario generale e Vincenzo Colla vice. Al centro dell'accordo anche la composizione dell'intera segreteria confederale. Nella proposta su cui si sta chiudendo previsto anche l'ingresso di un secondo vicesegretario generale, donna. L'ipotesi è sul nome di Gianna Fracassi.Stamattina si riunisce la commissione elettorale, nell'ambito del 18/o Congresso nazionale Cgil a Bari, che giovedì porterà all'elezione del nuovo numero uno, che succederà a Susanna Camusso, che lascia dopo il limite dei due mandati e otto anni come segretaria generale. Nel suo discorso, ieri Camusso ha lanciato un appello a Cisl e Uil per 'un sindacato confederale davvero unitario'.