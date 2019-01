PALERMO - Avviare una analisi e un dibattito sulle ripercussioni della legge di Bilancio nazionale, elaborando una proposta complessiva da offrire all'Ars in vista dell'approvazione della manovra regionale. Questo l'obiettivo del tavolo tematico sulla finanza locale organizzato dall'Asael, l'associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, che si riunirà martedì 29 gennaio, alle 15, nella sede dell'associazione, a Palermo, in vicolo Palagonia all'Alloro. A coordinare i lavori sarà Franco Bruno, esperto dell'Asael in materia di finanza locale."Nei prossimi giorni l'Assemblea regionale sarà chiamata a fare delle scelte che avranno una immediata ricaduta sui comuni - afferma il presidente dell'Asael, Matteo Cocchiara -, per questo intendiamo dare il nostro contributo in termini di idee e suggerimenti al Parlamento per giungere a una legge Finanziaria che possa facilitare il compito degli amministratori locali, ormai in prima linea nella risoluzione dei problemi dei cittadini".