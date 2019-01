RAGUSA - Un pensionato di 77 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in uno scontro frontale tra due auto in via Risorgimento, a Ragusa. L'uomo era alla guida di una Fiat Bianchina quando si è scontrato con una Citroen 3 guidata da una donna. Nell'impatto ha avuto la peggio l'uomo e quando sono arrivati gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. (ANSA).