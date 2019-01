solo nell'ultima settimana, mentre ci si avvicina sempre di più al picco epidemico del male stagionale. Lo rileva l'ultimo bollettino di sorveglianza epidemiologica Influnet (relativo alla settimana 14-20 gennaio) dell'Istituto superiore di sanità. "Nella terza settimana del 2019 - rileva la rete Influnet - ci si avvicina al picco epidemico stagionale. Ancora un brusco aumento del numero di casi di sindrome influenzale, soprattutto nella fascia di età pediatrica sotto i cinque anni in cui l'incidenza è passata da 16 a 28 casi per mille assistiti nell'ultima settimana". Il numero di casi stimati in Italia in questa settimana è infatti pari a circa 571.000, per un totale, precisa il bollettino Influent, dall'inizio della sorveglianza, di circa 2.837.000 casi. Il livello di incidenza è pari a 9,4 casi per mille assistiti.Piemonte, la provincia autonoma di Trento, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia le Regioni maggiormente colpite. Nella fascia di età 0-4 anni, rileva il bollettino Influnet, l'incidenza è pari a 28,29 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 12,98 nella fascia 15-64 anni a 8,76 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 3,97 casi per mille assistiti. (ANSA)