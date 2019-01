PALERMO - "Con la delibera del Consiglio di Amministrazione della Sas finalmente trova applicazione l'articolo 29 della legge regionale 8/2018 nella parte in cui prevede l'aumento delle ore settimanali per il personale della Sas Beni Culturali con l'obiettivo di tenere aperti musei e siti culturali siciliani nei giorni festivi. L'aumento orario interesserà i dipendenti occupati attualmente con contratto part-time". Lo afferma Edy Tamajo, deputato regionale di Sicilia Futura. "L'integrazione oraria non comporterà ulteriori esborsi per la Regione Siciliana - aggiunge - in quanto si utilizzeranno fondi già assegnati derivanti dal turn over del personale Sas Beni Culturali. Auspico ora che l'assessore Armao, della cui solerzia sono certo, si attivi per attuare la delibera del Cda di Sas".(ANSA).