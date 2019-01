PARTINICO (PALERMO) - Una donna ha accoltellato a morte il marito a Partinico, nel Palermitano. E' successo in un'abitazione che si trova tra le vie Edison e De Amicis, nella zona centrale del paese. Per l'uomo, Filippo Mazzurco di 64 anni, nonostante l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto si trova la polizia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite, ma le indagini sul posto sono soltanto alle prime battute.In aggiornamento