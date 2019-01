"Preoccupati dalle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta, vigileremo affinché a pagarne le conseguenze non siano i lavoratori regionali". A dirlo è, segretario regionale della Cisl Fp Sicilia, commentando il prelievo da nove milioni di euro che l'assessore all'Economia Gaetano Armao ha annunciato dal Fondo Pensioni Sicilia per coprire la quota di disavanzo quantificata dalla Corte dei conti.In particolare si tratta di risorse del capitolo "Somme per anticipazioni in conto buonuscita da erogare tramite il fondo pensioni", ovvero degli anticipi del Tfr che i dipendenti possono richiedere all’ente previdenziale regionale. "L'assessore - prosegue Montera - ha spiegato che si tratta di 'coperture tecniche' e che le risorse prelevate quest'anno potranno essere ricollocate già con la prossima legge di stabilità. Controlleremo che ciò avvenga, a tutela dei diritti dei lavoratori della pubblica amministrazione regionale, perché non debbano essere loro a pagare per errori commessi in passato da altri".