PALERMO - Un ragazzo di 22 anni, Augusto Gattuso, è stato fermato dalla polizia di Priolo Gargallo (Sr) per tentativo di omicidio. Dopo una lite con due persone, il giovane avrebbe convinto uno dei due ad avere un chiarimento dandogli appuntamento in contrata Talà e sparandogli due colpi di arma da fuoco; la vittima, che era a bordo di uno scooter, è stato ferito all'inguine e al femore. Gattuso è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.