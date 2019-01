stato un momento di confronto assolutamente soddisfacente per tutti quanti gli intervenuti", ha commentato Gianfranco Gentile, presidente del Consiglio comunale di Pettineo, membro del consiglio regionale dell'Asael e promotore della riunione odierna.

PALERMO - "Un incontro proficuo, finalizzato a discutere le misure che il governo regionale intende attuare per far fronte alle gravi condizioni in cui versano i collegamenti viari secondari in Sicilia". Così il deputato regionale di FdI, Elvira Amata che, stamani, ha preso parte all'incontro tra alcuni degli amministratori dell'Isola e l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone.Appena la scorsa settimana, la Amata, aveva espresso la propria posizione di vicinanza ai 70 sindaci sottoscrittori di una lettera indirizzata al responsabile del MIT e allo stesso Ministro Toninelli la parlamentare dell'Ars chiedeva la pronta nomina di un commissario per la gestione dei fondi utili a migliorare la rete provinciale della Sicilia."Bisogna adeguare a dei livelli di normalità una terra che spesso viene trattata come l'ultima delle periferie dell'Impero. L'intenzione di questo esecutivo va esattamente in questa direzione. I sindaci hanno ricevuto rassicurazioni e hanno potuto toccare con mano l'evidenza di un impegno costante da parte del Governo. L'assessore ha chiarito quale sia l'iter di ciascuno degli interventi segnalati dagli amministratori oggi in riunione e ha sottolineato come 200 di questi siano previsti entro febbraio".Alla riunione erano presenti anche l'assessore regionale alle autonomie locali, Bernadette Grasso, il direttore generale dipartimento regionale tecnico assessorato Infrastrutture e mobilità Fulvio Bellomo, Marco Corsaro e Pippo Livoti rispettivamente capo dell'ufficio di gabinetto e segretario particolare dell'assessore Falcone."E'