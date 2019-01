PALERMO - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha incontrato a Palazzo d'Orleans il presidente del Consiglio di amministrazione di Airgest, Paolo Angius, a seguito dell'inchiesta giudiziaria che vede coinvolti, per fatti risalenti agli anni passati, 15 ex amministratori della società che gestisce lo scalo aeroportuale di Trapani Birgi. Dopo aver relazionato sull'attività svolta quest'anno, Angius - anche lui indagato - ha messo a disposizione del governatore la propria carica. Musumeci, nell'apprezzare lo stile e nel ringraziarlo per il gesto e per il lavoro fin qui svolto, ha invitato l'avvocato Angius a rimanere al proprio posto ancora per qualche settimana per definire gli affari correnti, in attesa dell'imminente nomina del nuovo direttore.(ANSA).