. Lo comunicano Mario Scialabba (Fp Cgil), Gaetano Mazzola (Fp Cisl) e Giuseppe Amato (Uil Fpl) che hanno partecipato all’incontro svoltosi ieri all’assessorato regionale alla Salute, con i rappresentanti dell’assessorato, il commissario straordinario dell’Asp, Daniela Faraoni e i vertici dell’azienda. “Il commissario - continuano Scialabba, Mazzola e Amato - ci ha illustrato un cronoprogramma che prevede entro il 2019, la stabilizzazione a tempo indeterminato a 36 ore settimanali di circa 400 unità (compresi i 94 posti già a selezione) di vari profili professionali (operatori informatici, ausiliari, Oss e i profili già a selezione). Per quanto riguarda i rimanenti 250 lavoratori precari, i rappresentanti dell’assessorato si sono impegnati a trovare idonee soluzioni normative per il passaggio alla stabilizzazione in altre aziende sanitarie di Palermo. Il commissario straordinario ha chiarito che in questo modo a tutto il personale contrattista verrà data la possibilità di essere stabilizzato”. Ai sindacati è stato illustrato anche un crono programma, che prevede un percorso formativo finalizzato alla stabilizzazione di 180 unità di operatori socio sanitari oggi a tempo determinato. da concludersi entro il 31 ottobre 2019. Nei prossimi giorni Cgil, Cisl e Uil incontreranno nuovamente i vertici dell’Asp per gli approfondimenti tecnici sul processo di stabilizzazione.