Alle 10:28 del 29 maggio Colletti chiama Antonino

Russotto (una volta pentito Colletti racconterà che il suo accompagnatore nulla sapeva del motivo del suo spostamento) e la cella telefonica

aggancia contrada Figurella a Villabate.

Alle 11:50 il telefono del

capo mandamento del popoloso centro alle porte di Palermo riceve

una telefonata mentre si trova

nei pressi di via Besio. Ormai è giunto, dunque, nel capoluogo, proprio nei pressi di

viale Michelangelo.

Poi, sempre in zona, altra telefonate

in via Assoro. Quindi silenzio

fino alle 14:22 quando lo chiama

la moglie, ma nessuno risponde.

Colletti usa di nuovo il cellulare

alle 15:19 ed aggancia la cella di

via Cangelosi 6, zona Santa Maria

di Gesù, ancora a Palermo.

Come lui stesso confermerà ha

partecipato alla

riunione, ma prima ha consegnato

il telefono al suo accompagnatore per evitare

eventuali intercettazioni telefoniche

e ambientali.

dalla sua abitazione di via Franco

Lucchini, zona Villaggio Santa Rosalia, in compagnia della convivente

e della nipote. Salgono su una

lancia Y. Raggiungono la gioielleria di

Mineo in corso Tukory dove passa a

prenderlo Vincenzo Barone. Sempre in

auto percorrono via Giuliano Majali,

corso Tukory, via Giorgio Arcoleo, via

Pietro D’Aragona, via Colomba, via

Monfenera e via Gaetano Lodato. Alle

10.56 la lancia Y è di nuovo in corso

Tukory, ma a bordo c’è solo Barone.

Mineo ricompare alle 16:17 a piedi in

via San Francesco Saverio e da qui raggiunge la gioielleria.

esce dalla sua casa in via Rosario Riolo, nella zona di via Dante. Vi

farà rientro alle 20:34: impossibile

monitorare i suoi spostamenti.

telefonata agganciando la cella di via

Villagrazia a Palermo. Seguono altre

chiamate da via Mongitore, via Pindemonte

e via Catania. Dalle 13:18

alle 15:02 silenzio assoluto. Bisconti racconterà, però, che diserterà per scelta la riunione. Aveva capito che i boss di Palermo volevano tagliare fuori i capi mandamento della provincia dalle decisioni importanti.

via Piero Della Francesca, a San Lorenzo. Lo attende il suocero al volante di una

Kia Picanto. Vi farà rientro

alle ore 17.25 a bordo della Volkswagen Golf guidata dalla madre, Rosalia Di Trapani.

Guardinghi ma non abbastanza da evitare che i carabinieri del Nucleo investigativo ricostruissero la più grande riunione di mafia dell'ultimo decennio, quella della nuova cupola che si è tenuta lo scorso 29 maggio.sono stati decisivi. L'incontro si è svolto in una vecchia casa, ma abitata, al primo piano di una palazzina a Baida. Colletti non ha saputo indicare il luogo esatto perché, lui che è di Villabate, non conosce bene la zona e vi è stato accompagnato da Giovanni Sirchia. Sa solo che fu prelevato in viale Michelangelo.per evitare di mandare all'aria le indagini che da dicembre a oggi hanno consentito l'arresto di sei capi mandamento presenti al summit. Per ultimi sono finiti in carcere Calogero Lo Piccolo e Leandro Greco.e anziano presidente dell'assise mafiosa, escecapomafia di Porta Nuova,, alle 12:11 fa unaCalogero Lo Piccolo alle 9:24 del 29 maggio esce dalla villa dove vive in, che proprio a Ciaculli vive nella casa che fu abitata dal nonno, Michele Greco. Alle 9:45 si allontana in scooter. Alle 19:07 la telecamera piazzata dai carabinieri lo immortala mentre arriva in sella ad un altro scooter che non è più il suo ed è guidato da un ragazzo.Hanno scelto strade strette dove sapevano che era complicato pedinarli. I loro simultanei allontanamenti da casa sono stati giudicati compatibili con la partecipazione alla riunione della cupola ancora prima che arrivassero le conferme di Colletti e Bisconti.