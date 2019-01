le variazioni presentate dal governo per tappare il buco frutto della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti sul disavanzo. Il disegno di legge sulle variazioni con la copertura di 53 milioni per la 'rata' annuale del disavanzo è stato trasmesso alla commissione Affari istituzionali. Si tratta di un passaggio tecnico dovuto perché nel ddl, approvato dalla giunta Musumeci, si prevede il recupero dei fondi dai capitoli che riguardano le pensioni e il tfr dei dipendenti della Regione e quindi materia di competenza della I commissione parlamentare che esaminerà il testo dando il termine per gli emendamenti.

. La commissione Bilancio convocata per oggi è stata aggiornata a lunedì pomeriggio. In pratica si è bruciata un'intera settimana rispetto alla già ottimistica tabella di marcia tracciata dalla conferenza dei capigruppo. La seconda commissione si è limitata ad acquisire. Che formalmente scade il 31 gennaio anche se si potrebbe andare avanti anche fino a metà febbraio. "Una manovra ordinamentale si può approvare, i tempi ci sono. Anche perché con le variazioni si torna al bilancio pre-assestamento, dunque possiamo votarlo senza problemi considerando che per il collegato non ci sono risorse. Si può fare, perché il provvisorio scade il 31 e io ho convocato la commissione il 28. Il punto è se c'è la volontà di procedere in questi termini, ma è un altro discorso". Così il presidente della commissione Bilancio dell'Ars, Riccardo Savona. Rimane più che aperta l'ipotesi di una proroga dell'esercizio provvisorio, scelta che spetta al governo Musumeci. Il Partito democratico ieri con il capogruppo Giuseppe Lupo aveva sollecitato il governo a provvedere in questo senso e oggi in commissione il Pd ha ribadito il concetto.