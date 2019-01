ROMA - "Sulla Diciotti Salvini va assolutamente processato, ma non è l'unico in Europa secondo me. E' stato commesso un crimine, poi se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o grazie agli amici degli amici, si vedrà". Lo ha detto il fondatore di Emergency Gino Strada, ospite a Otto e mezzo su La7.

permette l'uccisione di persone, un fatto mai successo nell'Italia repubblicana -ha proseguito Strada- Si sta perpetuando un crimine contro umanità. Io non accetto che il governo del mio paese - gialloverde o grigioblu che sia - coscientemente mandi a morte delle persone. E lo fa perché sono dei razzisti e sono dei fascisti, seguono le stesse idee che abbiamo sentito in tempi antichi". "Noi come Emergency abbiamo curato più di 10 milioni di persone, come possiamo accettare che non vengano salvate persone in mare? Come possiamo accettare che muoiano a migliaia? Come possiamo accettare politici che rivendicano queste azioni? Sono azioni che fanno a pugni con la civiltà, non con questo o quel partito. E non è un problema solo italiano, è sicuramente anche europeo e forse mondiale. Si è accettato che la vita umana non abbia più valore, ma io non ci sto", ha concluso. (ANSA)