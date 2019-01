. Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania che non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura guidata da Carmelo Zuccaro per Matteo Salvini, i magistrati hanno chiesto l'autorizzazione a procedere. Cioè a processare il ministro dell'Interno per il grave reato di sequestro di persona che gli viene contestato per gli ordini dati nella vicenda della nave Diciotti.La legge prevede che l'autorizzazione sia chiesta alla Camera di appartenenza dell'inquisito, in questo caso il Senato. La camera competente - sulla base dell'istruttoria condotta dall'apposita giunta - può negare, a maggioranza assoluta, l'autorizzazione ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Se viene concessa invece l'autorizzazione a procedere, il giudizio di primo grado spetta al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio, in questo caso il tribunale di Catania. Non il tribunale dei ministri ma quello ordinario.Di cui fanno parte anche dei siciliani, come. L'ex presidente del Senato, eletto con Liberi e Uguali, oggi ha ricordato come Salvini avesse detto di voler rinunciare all'immunità: "Come membro della Giunta per le Immunità del Senato dovrò esaminare la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per sequestro di persona nel caso Diciotti. Salvini ha dichiarato a tutta pagina, non più tardi di qualche mese fa, che avrebbe rinunciato all'immunità e chiesto al Senato di farsi processare. Ripete continuamente di essere uno che mantiene la parola: non ho dubbi che lo farà anche in questo caso. Vero?".La giunta è presieduta dall'ex ministro Maurizio Gasparri, Piero Grasso è uno dei due segretari, la vicepresidente è la grillina messinese. Vi siede anche il sicilianodel Movimento 5 Stelle.