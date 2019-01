PALERMO - La proposta dei sindacati di arruolare gli ex sportellisti per potenziare i centri per l'impiego che dovranno gestire le istanze per il reddito di cittadinanza approda in commissione Lavoro dell'Ars. Il presidente Luca Sammartino (Pd) ha convocato i sindacati per approfondire la questione; la seduta è in programma a ore. Per i sindacati tra gli ex sportellisti, da anni rimasti senza lavoro dopo avere gestito progetti della Regione, ci sarebbero le figure necessarie per supportare i centri per l'impiego alla luce delle migliaia di domande che si prevedono per l'accesso al reddito di cittadinanza e per svolgere il ruolo di 'navigator'.(ANSA)