MESSINA - Maxi tamponamento oggi pomeriggio sulla A18 Messina Catania in direzione Catania, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. Sono rimaste coinvolte 10 auto e un camion. Secondo la polizia stradale non ci sarebbero feriti gravi. Chiusa temporaneamente l'autostrada i tra i caselli di Tremestieri a quello di Roccalumera. Sul posto la polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Tra i motivi dell'impatto l'asfalto bagnato per la pioggia. Solo pochi giorni fa in un altro tamponamento sulla stesso tratto autostradale sono morte tre persone.