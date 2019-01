3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

VENERDI' 25 GENNAIO Al Nord bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, pur con qualche banco di nebbia o foschia nelle ore notturne sulla Pianura Padana. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 11. Al Centro poche nubi su Sardegna e tirreniche, nuvolosità irregolare su dorsale e Adriatico con pioggia e neve dai 300-600m. Venti tesi da nord. Temperature stazionarie, massime tra 6 e 11. Al Sud ancora in prevalenza instabile con piogge e nevicate fino a quote collinari, dai 500-800m. Venti tesi. Temperature stabili, massime tra 9 e 12.

SABATO 26 GENNAIO Al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche velatura in arrivo in giornata da est, più spessa nell'arco della sera. Temperature stabili, massime tra 6 e 11. Al Centro bel tempo prevalente con cieli sereni o a tratti velati. Da segnalare però alcuni addensamenti residui in Abruzzo ma in rapido dissolvimento. Temperature stabili, massime tra 8 e 11. Al Sud ancora qualche piovasco su Adriatico e basso Tirreno ma in assorbimento in giornata, bel tempo altrove. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 12.

DOMENICA 27 GENNAIO Al Nord nubi in aumento in giornata con qualche pioggia dal pomeriggio su Liguria, Lombardia e Triveneto o debole neve dai 700m. Temperature in calo, massime tra 5 e 8. Al Centro nubi in aumento su Sardegna e regioni tirreniche con piogge in intensificazione serale e neve dai 1200m. Tempo più soleggiato sull'Adriatico. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13. Al Sud inizialmente soleggiato, dal pomeriggio peggiora sul Tirreno con qualche pioggia su Campania e Calabria. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15. (ANSA)