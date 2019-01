di nati degli ultimi 50 anni: a rivelarlo è lo studio statistico realizzato dal Comune che analizza chi vive nel capoluogo siciliano basandosi sui dati del 2018. I residenti a Palermo sono 663.401, in lieve diminuzione rispetto al 2017: 5.004 unità in meno, lo 0,7%, frutto di due saldi negativi, sia quello naturale che quello migratorio. In totale gli uomini sono 316.812 contro 346.589 donne, anche se entrambi i generi fanno registrare una flessione molto simile, ossia circa 2.500 in meno; la componente maschile si ferma al 47,8% dei residenti.sono meno di chi passa a miglior vita: il 2018 è stato il settimo anno consecutivo in cui i decessi (6.696) sono stati più delle nascite (5.636), ossia ben 1.060 in più, anche se in leggera flessione rispetto al 2017 quando il saldo negativo era arrivato a 1.176. Niente in confronto agli anni Ottanta, quando i nati superavano i morti di oltre 5 mila unità. In particolare li bimbi venuti al mondo l’anno scorso sono stati l’1,5% in meno rispetto al 2017 ed è il punto più basso degli ultimi 50 anni; i nati di sesso maschile però sono stati 2.949 (+1,1%), quelli di sesso femminile 2.687 (-4,3%). A essere morti sono stati invece in 6.696, il 2,9% in meno rispetto all’anno precedente che invece aveva fatto toccare il record dell’ultimo mezzo secolo; i decessi hanno riguardato più le donne che gli uomini.Gli “immigrati” sono per l’83% provenienti da altri comuni italiani, mentre solo il 17% viene dall’estero (anche se il valore è in leggere aumento) e sono più uomini che donne. Gli emigrati, cioè chi lascia la città per vivere altrove, sono stati 12.411, in aumento del 4,8%, andati per l’88,8% in altre parti d’Italia e per l’11,2% all’estero. Ad aumentare è il numero di coloro che lasciano Palermo per stabilirsi in altre parti del Paese e comunque sono più gli uomini a spostarsi che le donne.