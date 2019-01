L'ennesima rapina in città è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Comandante Simone Gulì, a finire nel mirino una tabaccheria.. Sono riusciti ad impossessarsi di circa trecento euro, con i quali si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter.Le indagini per rintracciare i rapinatori sono in corso, al vaglio le immagini delle telecamere della zona.