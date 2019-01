l’uomo si è spostato al centro della carreggiata. accelerando.

Gli agenti l'hanno inseguito in via Litterio Lizio Bruno, corso dei Mille e infine in vicolo Nuccio dove il malvivente, a causa del manto stradale scivoloso e dissestato, è finito a terra. Si è rialzato immediatamente e ha tentato di nuovo di fuggire, ma uno degli agenti lo ha rincorso a piedi, mentre l'altro componente della pattuglia raggiungendo nel frattempo il lato opposto del vicolo, gli ha sbarrato la strada con l'auto di servizio; l'uomo, ormai bloccato, ha opposto una decisa resistenza fisica alla presa degli agenti, che con fatica sono comunque riusciti ad immobilizzarlo.

Carmelo Tinnirello, 44 anni e con precedenti alle spalle per droga, era fuggito perché in possesso di droga: addosso aveva 2 involucri di carta stagnola con hashish, un involucro di cellophane trasparente con marijuana, uno con del crack e circa 230 euro di banconote e monete di vario taglio, frutto dell'attività di spaccio. La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre Tinnirello è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

. I poliziotti hanno intimato l'alt, ma l'uomo, che indossava scaldacollo e passamontagna, ha proseguito la sua corsa. Ha così preso vita un inseguimento rocambolesco, perché