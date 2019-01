Un operaio ha perso la vita all'interno del deposito che si trova in via Vallone de Spuches, a Bagheria, in provincia di Palermo.A lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono stati i colleghi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.anche la polizia e gli uomini dell'Ispettorato del Lavoro per accertare la dinamica dell'incidente e la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza sul luogo dell'incidente. Non si conosce ancora l'identità della vittima.