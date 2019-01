E' successo in via dei Cantieri nel tardo pomeriggio, dove un 51enne è rimasto ferito in seguito all'impatto: la moto lo ha investito mentre stava attraversando la strada.E' stato trasferito al pronto soccorso di Villa Sofia per essere sottoposto ad accertamenti.che si trovava alla guida del ciclomotore. Le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto e rintracciare il centauro sono in corso, in via dei Cantieri, per effettuare i rilievi, anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.