- "L'obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare".nella sua richiesta per l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. "Le Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito - sottolineano i giudici - costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica".che le risultanze delle indagini preliminari consentano di ritenere fondata la notizia criminis a carico dell'attuale ministro dell'Interno in ordine al delitto di sequestro di persona contemplato dall'articolo 605 essendo ipotizzabile che il senatore Matteo Salvini, nella sua veste di ministro e pubblico ufficiale, abbia abusato delle funzioni amministrative attribuitegli". Lo scrivono i giudici del tribunale dei ministri di Catania nel provvedimento con cui chiedono l'autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale. Nell'ambito delle procedure per la determinazione del 'place of safety', dicono infatti i giudici, Salvini poneva "arbitrariamente il proprio veto all'indicazione del Pos da parte del competente dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione...così determinando la forzosa permanenza dei migranti a bordo della Diciotti, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile e al di fuori dei casi consentiti dalla legge"."Il ministro dell'Interno non ha ancora formalmente comunicato il Pos (il porto sicuro, ndr.) e quindi tutta la catena di comando, dal centro verso la periferia, rimane bloccata in attesa delle determinazioni di carattere politico del signor ministro dell'Interno"., in merito alla mancata assegnazione del Pos alla Diciotti lo scorso agosto. Nelle 53 pagine di provvedimento i giudici affermano che il centro di coordinamento dei soccorsi di Roma (Imrcc) ha avanzato al Dipartimento 3 diverse richieste di Pos, il 15, il 17 e il 24 agosto. E ci sono state "rettifiche sospette" da parte dei prefetti del Viminale ascoltati dai magistrati.(ANSA)