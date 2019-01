non siglerà un protocollo d’intesa con la Soprintendenza e non aggiornerà il proprio regolamento, così da mettere nero su bianco regole certe per i commercianti del centro storico. Arriva una soluzione per oltre 30 attività commerciali del centro che, nei mesi scorsi, si erano visti recapitare l’intimazione a smontare sedie, pedane, ombrelloni e tavolini per la mancanza di un parere della Soprintendenza. Si trattava infatti di installazioni temporanee in piazze storiche, accanto a monumenti o nei principali assi viari e per cui, quindi, servivano precisi requisiti, ma sulle quali la Soprintendenza in precedenza non si era mai espressa perché nessuno glielo aveva chiesto.si sono messi di buona lena convocando una riunione su iniziativa del vicesindaco Sergio Marino, del presidente della commissione Urbanistica Giovanni Lo Cascio e del presidente della commissione Attività produttive Ottavio Zacco. Dal tavolo è così venuta fuori la soluzione: i due enti sigleranno un protocollo d’intesa così da fissare regole precise a cui tutti dovranno attenersi, incluso chi ha già le autorizzazioni in corso, ma nel frattempo i dehors già montati potranno restare lì dove sono. Inoltre chi ha chiesto un rinnovo della concessione del suolo pubblico, ma ha sforato i termini, non dovrà iniziare tutto da capo: verrà garantita una sorta di continuità, impedendo così di considerare la pratica come una nuova concessione. La giunta ha comunque inviato ieri il nuovo regolamento al consiglio comunale, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.alla collaborazione ed alla sinergia tra l'amministrazione comunale e la Soprintendenza – dice Zacco -. Grazie a una ritrovata sinergia, si sta lavorando su un protocollo di intesa tra il Suap e la Soprintendenza per stabilire con chiarezza le regole sulle modalità di installazione e i luoghi dove si potranno installare i dehors, anche in caso di manifestazioni temporanee, identificando piazze, vie e vicoli di interesse storico: questo accelererà notevolmente l'iter autorizzativo, poiché gli uffici eviteranno di inoltrare la richiesta di parere alla Soprintendenza, passaggio superato anche per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico”.esercizi commerciali di varie parti del centro: da piazza Bologni a piazza San Francesco di Paola, da piazza Castelnuovo a piazza Marina, passando per la Magione, via Bottai, via Spinuzza, via Principe di Belmonte ma anche piazza San Domenico, via Daita, il Capo, l’Olivella, piazzetta Bagnasco, piazza Bellini, via Maqueda, via Libertà e piazza Verdi.– spiega Lo Cascio –. Una volta che sarà approvato il regolamento, però, entro quattro mesi tutti vi si dovranno adeguare. E’ un buon punto di incontro fra le esigenze delle imprese e la necessaria tutela del nostro patrimonio storico e artistico e non possiamo che essere soddisfatti del lavoro congiunto compiuto dal Comune e dalla Soprintendenza, che si concretizzerà in un tavolo tecnico permanente che consentirà di superare eventuali problemi anche in futuro. Quando si fa sintesi, anche tra uffici comunali, e si guarda al bene della città, si ottengono importanti risultati e si garantiscono regole certe per il futuro economico di Palermo. Grazie alla Soprintendenza che ha mostrato una grande sensibilità e attenzione su un tema così delicato”.Comune e Soprintendenza hanno infatti accertato che le attività, alcune delle quali nello stesso punto da oltre 40 anni, hanno autorizzazioni e concessioni rinnovate fino al 2020 e quindi si è deciso lo stop al trasferimento coatto. Si “salvano” così le attività di via Cavour, via Maqueda all’angolo con via Venezia, piazza Vittoria, piazza Verdi, piazza San Francesco di Paola e via Libertà, angolo via Esedra. Fa eccezione quella a ridosso di palazzo Galati de Spuches, che dovrà spostarsi. “Anche in questo caso ha prevalso il buon senso – conclude Zacco – grazie all’intervento di Marino e degli uffici del Suap”.